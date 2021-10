"Taratata" de retour sur la scène du Zénith

Un an après le concert anniversaire célébrant les vingt ans de "Taratata", Nagui et Air Productions organisent un deuxième show musical qui réunira sur scène plusieurs artistes tels que Ayo, Louis Bertignac, Bénabar, Black M, Zebda ou encore Brigitte. L'occasion de découvrir en live des solos, duos ou trios parfois inédits.

Pour assister au concert, il suffit de réserver sa place sur Vente-privée, site marchand partenaire de "Taratata" qui compte treize millions de membres en France. Les prix oscillent entre 45 et 60€ selon la catégorie choisie et pour 100€ de plus, les spectateurs auront accès au "Bonus Gold". Ce dernier leur permettra d'accéder à la place de leur choix (en fonction de la place achetée), d'assister aux soundchecks à partir de 16h, de rencontrer Nagui et de repartir avec un tee-shirt du concert.

Retiré de la grille de France 2 en juillet 2013, "Taratata" continue de vivre à travers ce genre de concerts et d'une émission diffusée sur le site Mytaratata.com. Le dernier numéro remonte à mai dernier.