Tennis de table : le SPO Rouen tutoie les étoiles face à Boulogne

Le match a commencé comme dans un rêve, a failli virer au cauchemar avant de se finir de la meilleure des façons. Tel est le raccourci de cette belle rencontrer livrée par les joueurs du coach Eric Varin.

Tout commence bien donc, avec une victoire aisée de Can Akkuzu contre son ancien coéquipier Marko Jevtovic 3 sets à 1. La seconde rencontre laisse plus de place au doute : Jesus Cantero, n° 57, affronte Hampus Nordberg, n° 50. Dans un match qui va jusqu'au 5e et dernier set, l'Espagnol vient à bout du coup droit monstrueux du Scandinave et donne un avantage substantiel au SPO.

Emmanuel Lebesson inquiété

Oui, mais voilà, au troisième match entre en lice LE joueur de la soirée : Emmanuel Lebesson, n°15 et titulaire en Equipe de France. Face à lui, la nouvelle recrue du SPO, Konstantinos Papageorgiou. Et l'impensable se produit : le néo-Rouennais mène 2 sets à 0 contre un Lebesson médusé. Mais n'est pas international français qui veut et voilà le joueur de Boulogne qui fait des ravages avec son coup droit de gaucher. Résultat, une défaite prometteuse pour Papageorgiou, qui a failli réussir des débuts fracassants dans son nouveau club.

2-1 pour Rouen, tout reste à faire. Au quatrième match, Jesus Cantero affronte Jevtovic. Et ça commence mal, le Serbe menant un set à zéro. Mais il était écrit que notre volcanique Espagnol allait faire des miracles ce soir. Il remporte les trois sets suivants (11-4, 11-5, 11-4) à coups de grands coups droits et de show devant un public ravi.

Papageorgiou survolté

Le point du match nul obtenu, il ne manquait qu'un petit effort à fournir au SPO. Can Akkuzu, membre de l'équipe de France juniors, manque de renverser Emmanuel Lebesson en ayant une balle de 2 sets à 1 mais finit par craquer logiquement.

Dans l'ultime match, c'est Papageorgiou qui se dresse contre Nordberg. Le Grec bloqueur face au Scandinave offensif. Dans une rencontre exceptionnelle, Papageorgiou se détache rapidement 2 sets à 0, obtient une balle de match, mais voit revenir Nordberg et son jeu risqué. Finalement, le Grec l'emporte 11-9 à la belle et donne à son club une victoire inespérée.

Le SPO Rouen revient à la troisième place de Pro B, ex-aequo avec Boulogne-Billancourt et à un seul point des co-leaders Argentan et Villeneuve-sur-Lot.