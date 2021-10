Santé : la Basse-Normandie pionnière dans le suivi des plaies à domicile

La consultation est virtuelle mais la blessure, elle, est tout ce qu'il y a de plus réelle : une brûlure à l'azote. Pour bénéficier d'un suivi, cette patiente de Deauville aurait eu, il y a encore quelques années, à se déplacer jusqu'à l'hôpital. Aujourd'hui, après que le diagnostic ait été posé, c'est la médecine qui vient à elle depuis... Caen ! « Des infirmières libérales ou travaillant en Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) sont dotées de tablettes numériques », explique le Dr Jean-Pierre Blanchère, directeur de Telap. Connectées à un centre expert*, elles présentent les plaies par vidéo à un médecin ou une infirmière spécialisée, qui évalue en temps réel la cicatrisation et délivre la suite du protocole de soins. Le patient, lui, n'a pas bougé de son domicile !

Moins de déplacements

Objectif : désembouteiller les consultations. « Les patients porteurs de plaies sont hospitalisés jusqu'à 18 jours. Avec Domoplaies, c'est moins d'une semaine. Mais l'économie se fait aussi au niveau des déplacements.Une ambulance pour transporter une personne âgée, ça coûte une fortune », rappelle le Dr Blanchère. « C'est une technique au service de la médecine », poursuit le Dr Anne Dompmartin, président du réseau Telap.« Le suivi pour le patient est le même à condition qu'au départ, le bon diagnostic ait été fait, c'est-à-dire une évaluation complète du malade, de sa douleur etc. et qu'il ait été possible dès le départ d'avoir un pronostic de cicatrisation ».

L'expérimentation du dispositif Domoplaies doit se poursuivre jusqu'en décembre 2015 en Basse-Normandie. D'ici là, 700 patients au moins auront été suivis. Un bilan médico-économique sera ensuite dressé. Il permettra de savoir si oui ou non, le procédé peut être généralisé à tout l'hexagone.

* la Basse-Normandie compte trois centres expert : Caen, Alençon et Cherbourg.