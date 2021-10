Sanaa (AFP). Yémen: 20 rebelles chiites tués dans un attentat et des combats avec Al-Qaïda (tribus)

Au moins 20 rebelles chiites ont été tués dans un attentat et de violents combats avec des insurgés d'Al-Qaïda la nuit dernière dans la localité yéménite de Radah (centre), ont indiqué lundi des sources tribales. Les hommes d'Al-Qaïda ont fait exploser une voiture piégée près d'un bâtiment occupé par les combattants chiites et capturé 12 rebelles lors d'affrontements dans la région de Radah, province de Baïda, a-t-on ajouté de même sources. Les combats pour le contrôle de Radah ont éclaté à la suite d'une série d'explosions ayant secoué l'est de la localité, ont indiqué des sources tribales et de la sécurité. "Après les explosions, des combattants d'Al-Qaïda ont attaqué les rebelles (d'Ansaruallah), déployés dans le nord-est de Radah et sur une route reliant cette localité à la région d'Anas", limitrophe de la province voisine de Dhamar, a déclaré un dignitaire tribal. Au cours des affrontements aux armes de différents calibres, qui se sont poursuivis pendant plusieurs heures, les combattants d'Al-Qaïda ont réussi à couper une voie de ravitaillement aux rebelles chiites qui s'étaient infiltrés dans la région de Manasseh, un fief du réseau extrémiste sunnite dans la province de Baïda, ont indiqué à l'AFP des sources de sécurité et un responsable local. La rébellion chiite, dont le bastion se trouve à Saada (nord), a profité de l'instabilité chronique du Yémen depuis le soulèvement de 2011 contre l'ancien homme fort Ali Abdallah Saleh, pour aller prendre le 21 septembre la capitale Sanaa. Malgré la signature d'un accord de paix sous l'égide de l'ONU, ces rebelles sont depuis descendus plus au sud, s'emparant mardi du port stratégique de Hodeida sur la mer Rouge et s'enfonçant aussi vers les provinces centrales de Dhamar, d'Ibb et de Baïda, en l'absence de véritable résistance de la part des forces gouvernementales. A Ibb, chef-lieu de la province éponyme, des tractations, supervisées dimanche par le gouverneur Yahia al-Ariani, pour le retrait des combattants de la ville n'ont pas abouti, a indiqué à l'AFP l'un des médiateurs engagés dans ces tractations. "Les houthis insistent pour maintenir leurs hommes armés aux côtés des forces de sécurité et de l'armée à Ibb et dans la province () pour affronter les combattants d'Al-Qaïda et les empêcher de s'emparer de cette province", a ajouté le médiateur. Des tribus d'Ibb, mobilisées contre la présence des rebelles chiites dans leur province, ont capturé "des dizaines de houthis", arrivés en renfort de Sanaa, selon des sources tribales. La rapide expansion des houthis a accru la crainte d'un conflit ouvert avec Al-Qaïda, très actif dans le sud et le sud-est du Yémen. Al-Qaïda, qui recrute parmi les sunnites, majoritaires au Yémen, a juré de livrer une guerre sans merci aux rebelles chiites, issus de la communauté zaïdite majoritaire dans le nord du Yémen.

