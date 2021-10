Sanaa (AFP). Yémen: 20 rebelles chiites tués dans un attentat et des combats avec Al-Qaïda

Au moins 20 rebelles chiites ont été tués dans un attentat et de violents combats avec des insurgés d'Al-Qaïda la nuit dernière à Radah, une localité du centre du Yémen, ont indiqué lundi des sources tribales. Les hommes d'Al-Qaïda ont fait exploser une voiture piégée près d'un bâtiment occupé par les combattants chiites et capturé 12 rebelles lors d'affrontements dans la région de Radah, province de Baïda, a-t-on ajouté de même sources. Les combats pour le contrôle de Radah ont éclaté à la suite d'une série d'explosions ayant secoué l'est de la localité, ont indiqué des sources tribales et de la sécurité. "Après les explosions, des combattants d'Al-Qaïda ont attaqué les rebelles (d'Ansaruallah), déployés dans le nord-est de Radah et sur une route reliant cette localité à la région d'Anas", limitrophe de la province voisine de Dhamar, a déclaré un dignitaire tribal. Au cours des affrontements aux armes de différents calibres, qui se sont poursuivis pendant plusieurs heures, les combattants d'Al-Qaïda ont réussi à couper une voie de ravitaillement aux rebelles chiites qui s'étaient infiltrés dans la région de Manasseh, un fief du réseau extrémiste sunnite dans la province de Baïda, ont indiqué à l'AFP des sources de sécurité et un responsable local.

