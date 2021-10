Paris (AFP). Fondation Vuitton, FIAC, Musée Picasso : Paris capitale artistique cette semaine

Inauguration de la Fondation Vuitton, lancement de la Foire internationale d'art contemporain, réouverture du Musée Picasso : Paris se voit la semaine prochaine en capitale artistique dans une partition réglée entre mécénat d'entreprise, marché de l'art et institution publique. Couac ou polémique médiatique indispensable à tout événement digne de ce nom, une oeuvre jouant sur l'ambiguïté entre un arbre et un sex toy, installée sur la très chic Place Vendôme, au coeur de Paris, a été vandalisée et son auteur agressé. L'Américain Paul McCarthy a finalement renoncé à réinstaller l'objet du scandale érigé dans le cadre du "hors les murs" de la FIAC (Foire internationale d'art contemporain). McCarthy est l'artiste invité de la Monnaie de Paris, autre nouveau lieu d'art contemporain qui ouvre au public samedi prochain. Les festivités seront lancées lundi par l'architecte star Frank Gehry et l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault, en compagnie du président français François Hollande. Le chef de l'Etat inaugurera l'impressionnant bâtiment aux douze voiles de verre de la Fondation Louis Vuitton au Bois de Boulogne, en lisière de Paris, sans doute l'une des oeuvres les plus audacieuses de Frank Gehry. La Fondation, dont le financement privé est régulièrement souligné par Bernard Arnault, montrera dans un premier temps quelques pièces de sa collection constituée depuis 2006 par Suzanne Pagé, ex-directrice du Musée d'Art moderne de la ville de Paris, ainsi que des oeuvres spécialement commandées pour le bâtiment. Les salles et les terrasses seront accessibles au public lors de journées portes ouvertes du 24 au 26 octobre. Jeudi ce sera au tour de la FIAC d'accueillir ses visiteurs au musée du Grand Palais jusqu'au 26 octobre. Pas moins de 191 galeries de 26 pays sont présentes, dont 65% d'européennes. Elles étaient 184 l'an dernier. - 'Feu d'artifice pour la France' - Souhaitant "explorer de nouveaux territoires" avec de jeunes artistes, la foire lance cette année une manifestation paralèlle intitulée (OFF)ICIELLE qui se tiendra à la Cité de la mode et du design, sur la Seine. Cette semaine exceptionnelle se terminera en beauté avec la réouverture samedi du musée Picasso après cinq ans de travaux. Une date qui n'a pas été choisie au hasard : Picasso est né le 25 octobre 1881. L'Hôtel Salé, l'un des plus beaux hôtels particuliers du quartier parisien du Marais, a été entièrement rénové, les circulations sont plus fluides et de nouveaux espaces d'exposition ont été aménagés dans les combles et les caves. "C'est un endroit magique, les volumes sont extraordinaires et vraiment adaptés à l'oeuvre de Picasso", souligne Laurent Le Bon, nouveau directeur de l'établissement qui possède 5.000 oeuvres de l'artiste, dont 300 peintures et 300 sculptures, mais ne peut en présenter que 300 à 400. L'accrochage initial a été confié à Anne Baldassari, experte reconnue du peintre andalou et ancienne directrice, révoquée en raison du retard pris par les travaux et du climat social tendu au sein du musée. "La France a la chance de conserver la collection la plus importante au monde de l'oeuvre de Picasso grâce à la générosité des héritiers. Cette collection est française, mais elle doit parler au monde entier", a souligné Mme Baldassari, qui a conçu trois parcours pour le public. "La Monnaie de Paris, la Fondation Louis Vuitton, le musée Picasso ouvrent la même semaine, c'est un feu d'artifice pour la France, pour Paris", assure M. Le Bon. Pour la maire de Paris, la socialiste Anne Hidalgo, "Paris affirme ainsi sa vocation de capitale internationale de l?art et de la création". "Il y a vingt ans Paris était considérée, à tort, comme une place où il ne se passait pas grand chose dans la création contemporaine", explique Jennifer Flay, directrice artistique de la FIAC. "Cette perception a changé notamment grâce à des inaugurations importantes: la fondation d'Antoine de Galbert (La Maison rouge), le musée du quai Branly et bientôt la fondation Vuitton" Paris "a retrouvé quelque chose de pétillant, d'attractif pour un public international", assure-t-elle. Une tendance qui se ne manifeste pas encore dans le marché de l'art. Selon Artprice, numéro un mondial des données dans ce secteur, Paris a perdu sa 5e place pour les ventes aux enchères d'art contemporain au profit de Shanghai, et est désormais talonné par la ville chinoise de Canton.

