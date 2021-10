Rouen : interpellés après des vols de vélo

La Brigade Anti-Criminalité est en patrouille rue de la République ce vendredi 17 octobre à 2h40 du matin lorsqu'elle remarque trois individus sur le milieu de la route en vélo tandis que le dernier est à pied.

Le premier est sur un vélo d'enfant, le second sur un VTT et le troisième sur un vélo de femme. Les policiers contrôlent les jeunes et leur demandent l'origine des vélos.

La version des quatre individus présents ne coïncide pas mais tous s'accordent pour dire qu'ils ne sont pas propriétaires des vélos.

Ils ont tous les quatre été interpellés. Trois étaient positifs à l'éthylomètre tandis que le dernier a refusé de s'y soumettre.

Les quatre jeunes, tous nés entre 1994 et 1996 ont été ramenés à l'hôtel de police.