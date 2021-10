Toulouse (AFP). Un braqueur de supérette tué par la police à Toulouse

Un braqueur armé dans une supérette a été tué vendredi tôt dans la matinée par la police qu'il visait à l'aide d'une arme à feu, dans le quartier de Saint-Cyprien à Toulouse, a-t-on appris de source policière. L'homme, sur lequel aucune information n'a été fournie, est entré vers 06H00 dans la supérette, apparemment pour voler la caisse et a frappé un employé, tandis qu'un autre a pu appeler des secours. La brigade anticriminelle (BAC) est rapidement arrivée sur les lieux mais s'est retrouvée dans l'axe du malfaiteur. La BAC a alors tiré, sans que l'on sache s'il y a eu échange de tirs, et l'a atteint au thorax. L'homme, sur lequel aucune précision n'a pu être obtenue, est ensuite décédé des suites de sa blessure, a-t-on également indiqué. Le nouveau procureur de la République de Toulouse, Pierre-Yves Couilleau et son adjoint, toujours sur les lieux, se sont pour l'instant refusés à toute précision. La supérette, située à l'angle de la rue de Varsovie et de la place Roguet, sur la rive gauche de Toulouse, était entourée d'un cordon de sécurité et les rideaux de ses accès baissés dans la matinée, a constaté un photographe de l'AFP. Les enquêteurs du SRPJ, à qui l'enquête a été confiée, et l'équipe du procureur se trouvaient à l'intérieur des locaux. De source policière, on indique qu'un autre braquage a eu lieu jeudi matin dans un supermarché de Tournefeuille, une commune de l'agglomération toulousaine. Plusieurs malfaiteurs sont repartis avec un butin dont le montant n'est pas connu. Un porte-parole du syndicat Unité SGP FO de la police, Didier Martinez, a fait état auprès de l'AFP de son "total soutien aux policiers de la BAC qui sont intervenus ce matin dans la supérette". "Il y a eu plusieurs braquages ces derniers temps et on est un peu sur les dents, même si certains braquages ont été commis avec des armes factices", souligne le syndicat.

