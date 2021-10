Donetsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: sur le front de l'aéroport de Donetsk, le calme et la tempête

Mains posées sur sa mitrailleuse lourde, cigarette à la bouche, Sergueï scrute à travers un hangar désossé un terminal de l'aéroport de Donetsk. Le drapeau ukrainien flotte toujours et la bataille fait rage pour ce point stratégique de l'est de l'Ukraine. Les deux camps, séparatistes prorusses et ukrainiens, clament depuis des semaines qu'ils contrôlent l'aéroport Serge Prokofiev et ses terminaux, flambants neufs il y a quelques mois et aujourd'hui dévastés par des mois de combats. "Les Ukrainiens sont à 300 mètres". La voix vient d'une ancienne salle de repos pour les employés de l'aéroport, désormais occupée par les combattants insurgés. Sur les quatre murs, des casiers métalliques bleus, tous ouverts. Sur chacune des portes pendent des bandes de munitions de différents calibres. Assis sur une chaise, un jeune homme pâle à la moustache naissante se présente dans un anglais approximatif. "Je m'appelle Fiodor. Comme Dostoïevski", sourit-il. Il a 20 ans. Originaire de Slaviansk, bastion séparatiste repris en juillet par les forces ukrainiennes, il étudiait la médecine et a pris les armes en mai. Mais il n'est pas parti à la guerre: "La guerre est venue chez moi." "Ils disent qu'il y a un millier de Spetsnaz (forces d'élite russe) ici. Mais on est que des gens ordinaires, explique-t-il de sa petite voix. Je suis étudiant, il est étudiant". "Mineur !", lance un autre, barbe de trois jours grisonnante et chapka sur la tête. Ils sont une centaine de soldats séparatistes sur la ligne de front de l'aéroport, qu'on atteint en traversant le tarmac semé de carcasses d'avions, de camions brûlés et de trous de roquettes. - 'Pas le choix' - Les lieux font l'objet depuis mai d'une bataille acharnée, qui a fait de nombreuses victimes civiles dans les quartiers voisins. Les tirs résonnent souvent dans toute la ville, dont la population atteignait un million d'habitants avant les hostilités. Mardi, Washington a exigé l'arrêt des combats à l'aéroport, sans succès. Dans un ancien garage de véhicules techniques aéroportuaires, Fiodor et ses compagnons d'armes attendent "les tanks (ukrainiens), qui viennent presque tous les jours". Juché sur une passerelle d'embarquement à moitié détruite, leur commandant observe l'adversaire à la jumelle. Les combattants passent le temps autour d'une table où traînent un sachet de café en poudre, un mug du Shakhtar Donetsk, le club de football local, une bible, un paquet de cigarettes vide, un sac poubelle remplis de biscuits secs Kalachnikov à l'épaule, bonnet sur la tête, les soldats défilent dans la pièce, s'arrêtent, se servent un café, discutent, blaguent. En guet à côté d'une fenêtre, Oulian, "le balayeur", se coupe un ongle avec la baïonnette de sa kalachnikov. "On avait tous des familles, des métiers Mais on n'a pas eu le choix", explique Yanik, quadragénaire aux traits tirés, en pestant contre les Ukrainiens, "des fascistes". Un soldat traverse la pièce avec un lance-roquette. La détonation résonne. La réplique ne tarde pas à se faire entendre. La table tremble quand les redoutées roquettes multiples Grad tombent à proximité du bâtiment. Les soldats enfilent leurs casques. Le commandant arrive, déplie une carte satellite et pointe des objectifs. "Fascism, no pasaran", lance Yanik en s'écartant. "Hitler, kaputt", rigole Oulian. Dans les ruines de l'hôtel de l'aéroport, à 150 mètres à peine des positions adverses, la nervosité est plus difficile à cacher. Un soldat lance une rafale de mitrailleuse par la fenêtre puis lui et une dizaine de camarades courent se réfugier de l'autre côté du bâtiment, dans un couloir obscur, seul abri parmi les fenêtres éventrées qui ouvrent sur les lignes ukrainiennes.

