Sortir dans l'Orne : vendredi 17 octobre

Demain c'est le coup d'envoi de la 18ème édition du festival Muzic Azimut à flers et dans le Bocage. Au programme plus de 15 concerts à travers les lycées et les bars de la région. Place à la découverte et à la scène régionale. Toutes les infos sur tendanceouest.com



Dimanche, au circuit d'Aunay les Bois à Essay, venez assister au Trophée du Conseil Général de l'Orne et à la course club K61. Retrouvez toutes les informations dés maintenant sur www.karting61.com



Dimanche également, se tient à Tinchebray la Foire St Luc. Plus de 600 exposants sont attendus avec au programme une brocante, un vide-greniers et un marché du terroir. L'entrée est gratuite.