Les Ifois formés aux défibrillateurs

Former les habitants à s'en servir, c'est mieux. Partant de ce constat, la municipalité ifoise a lancé jeudi 14 octobre ses premières formations à 'cet appareil qui fait peur”, selon Geneviève Cailly, conseillère déléguée à la santé. L'occasion aussi d'apprendre à faire des massages cardiaques.Après avoir enseigné aux élus à s'en servir, la mairie tiendra ses prochains ateliers les 9 et 14 novembre pour les agents de la collectivité, le 27 novembre pour les responsables associatifs et le 16 décembre pour les habitants.

10% des habitants

Devraient s'en suivre deux sessions mensuelles ouvertes à tous. A moyen terme, la mairie espère que 10 % des Ifois sauront se servir d'un défibrillateur. “Nous aimerions que chaque habitant devienne acteur de sa santé”, souligne Geneviève Cailly.

Inscriptions : 02 31 35 27 27.



