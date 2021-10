Perpignan (AFP). Disparues de Perpignan: le suspect mis en examen pour viol avec armes en récidive et assassinat

L'homme qui a avoué le meurtre de Mokhtaria Chaïb il y a près de 17 ans à Perpignan sera mis en examen pour "viol avec armes en récidive et assassinat", a annoncé jeudi le procureur de la République, Achille Kiriakides. L'homme, arrêté mardi matin au nord de Perpignan, "comparaît en ce moment même devant un juge d'instruction, a indiqué le procureur lors d'un point de presse. Il sera mis en examen pour viol avec armes en récidive et assassinat" de la jeune étudiante en sociologie de 19 ans disparue près de la gare le 20 décembre 1997 et dont le corps affreusement mutilé avait été retrouvé le lendemain. "Il encourt la réclusion à perpétuité, il a passé des aveux cette nuit", a encore ajouté M. Kiriakides. Et le suspect devrait être placé "en détention provisoire". "A ce stade de la procédure, je le rappelle, cet homme est présumé innocent", a-t-il indiqué, soulignant le caractère "très délicat de cette affaire". Le procureur a insisté sur le secret de l'instruction et l'identité du suspect n'a d'ailleurs pas été révélée, mais M. Kiriakides a précisé que la justice avait "eu l'identité de la personne qui a été interpellée la semaine dernière". Le magistrat a confirmé que l'ADN avait été l'élément déclencheur de l'interpellation du suspect mardi. "D'innombrables investigations, plusieurs pistes explorées, la persévérance, le travail méticuleux des enquêteurs de l'antenne de Perpignan, du SRPJ de Montpellier alliés aux avancées de la science ont permis de mettre un nom sur une trace d'ADN", a également indiqué M. Kiriakides. Interrogé sur l'implication du suspect dans le meurtre de Marie-Hélène Gonzalez, 22 ans, en juin 1998, et la disparition de Tatiana Andujar, 17 ans, en septembre 1995, le procureur a répondu: "Il est à mon avis trop tôt pour le moment pour se prononcer sur ces deux autres cas". Tant Mokhtaria Chaïb que Marie-Hélène Gonzalez ont été retrouvées portant les mêmes blessures: l'ablation des deux seins et de leur appareil génital prélevés de manière quasi-chirurgicale. Marie-Hélène avait de plus été décapitée. Tatiana Andujar n'a jamais été retrouvée.

