Accessibilité : action coup de poing de l'Association des paralysés de France à Caen

A 17h30, les membres de l'APF bloqueront les bus place du théâtre et les trams place St pierre, à Caen.

Objectif : dénoncer l'ordonnance du 26 septembre dernier qui selon "détricote la loi de 2005 sur l'accessibilité" !

"Après 40 ans d'attente et alors que la loi de 2005 "pour l'égalité des droits, des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" instaurait le principe de l'accessibilité universelle pour 2015, Hollande et son gouvernement détricotent la loi en reportant cette obligation aux calendes grecques... et en remettent en cause des normes d’accessibilité", déplore l'APF.