Bonne table : le Strata J'Aime pour une pause très ludique

Au Strata J’Aime, situé rue de la République à Rouen, tout est fait que le client passe un agréable moment : un cadre chaleureux et plus de 600 jeux de société. S’il n’y a pas foule ce vendredi midi - le bar à jeux est plutôt prisé le soir - nous sommes très bien accueillis, par un patron souriant.



Une cuisine simple



À la carte, de la simplicité oui, mais aussi de la qualité. Les frites sont maison et ce n’est pas pour nous déplaire. Ce midi-là, je choisis un croque-monsieur accompagné de frites. C’est bon et copieux. Ma voisine préfère le croque savoyard, agrémenté d’oignons et de fromage. De l’autre côté de la table, on fait la part belle au burger. Cheese-burger pour l’un, burger rustique pour l’autre. Il nous reste une petite place pour le dessert... le fondant au chocolat cœur caramel au beurre salé nous séduit. Avant de quitter les lieux, nous profitons d’un café, offert par la maison à midi pour l’achat d’un plat.



Si le cœur vous en dit, vous pouvez également tester les jeux. Pourquoi ne pas participer aux soirées organisées par le bar tout au long de l’année ? Soirées tartiflette et jeux, tarot et loup garou sont à venir. Retrouvez le programme complet sur la page Facebook.



Pratique. 12 rue de la République à Rouen. (10-20€) Tél. 02 35 14 93 52