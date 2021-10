Le tourisme d'affaires à Caen ? "Ca n'existe pas aujourd'hui", selon Grégory Berkovicz

Vous avez travaillé tout cet été pour envisager l'avenir de Caen Event...

"Cela s'est fait de manière très rapide. Nous avons mené un travail de groupe avec l'aide d'un consultant spécialisé dans la stratégie, Didier Ract-Madoux, qui nous avait été recommandé par la Caisse des dépôts et consignations. Nous avons dressé un audit de la situation, et envisagé des perspectives. La réorganisation de Caen Event a été présentée en conseil d'administration le 18 septembre. Il me semble pertinent de créer à côté de notre branche à destination du grand public, une deuxième consacrée au tourisme d'affaires. Il n'est pas impossible qu'il y ait nécessité de recruter un nouveau directeur."

Outre ses responsabilités à l'office du tourisme de Caen, Frédérique Gervais occupe actuellement le poste de directeur général de Caen Event : elle est en charge du Centre de congrès et du parc des expositions. L'une de ses compétences va donc disparaître...

"Frédérique Gervais a plus qu'un petit peu trop de travail. Pour moi, c'est insensé [de cumuler autant de responsabilités]. Ca n'est pas gérable. Il me semble que Caen Event a deux équipements, et deux missions. L'accueil d'événements grand public, avec une communication et une commercialisation grand public. Et d'autre part, même si c'est à ce jour trop peu développé, une activité de congrès, de salons professionnels. Frédérique Gervais doit pouvoir s'occuper du Parc-expo et de nos activités grand public. C'est un travail à plein temps. Quelqu'un d'autre peut prendre à bras le corps ce deuxième dossier."

On entend parler de Paul Séchaud, actuellement au Centre international de Deauville, pour occuper ce poste ?

"Il n'y a pour le moment rien de signé. On discute, on avance, on va formaliser ça probablement entre fin octobre et début novembre. Un futur directeur général délégué à la tête de cette branche, cela me semble opportun vu la masse de travail à accomplir pour rattraper nos voisins. Il nous faudra par exemple développer notre réseau, mutualiser nos moyens et créer de vraies synergies avec d'autres acteurs locaux."

Des changements sont donc à venir ?

"Nous souffrons d'un retard par rapport à nos voisins, que ce soit Tours, Rouen, Le Havre, ou Rennes, sur le sujet du tourisme d'affaires. Il nous faut les rattraper, tout en remaniant en profondeur notre activité grand public : c'est un travail très ambitieux ! Actuellement, le Centre de congrès accueille des événements régionaux, quelques congrès professionnels mais qui sont venus d'eux-mêmes. Nous n'organisons que le Forum des collectivités. Le tourisme d'affaires n'existe pas aujourd'hui. Caen ne sera pas la référence mondiale du tourisme d'affaires. Mais elle pourrait devenir une référence dans certains domaines où nous disposons de vraies filières d'excellence : le cheval, l'agro-alimentaire, les technologies d'information et de communication... Par exemple, je trouverais intéressant de faire un salon professionnel du cheval."

Vous êtes-vous fixé un calendrier ?

"La semaine prochaine, nous rencontrerons les délégués du personnel, puis le personnel. Nous allons leur présenter cette possible stratégie, le constat de la situation et nos perspectives. Des propositions en découleront : elles seront présentées au conseil d'administration du 31 octobre. J'aimerais commencer à mettre en œuvre cette stratégie en 2015, pour la réaliser en 2016, voire 2017 : certains salons professionnels doivent être prévus deux ans auparavant."