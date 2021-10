Gisele Bündchen femme moderne dans la nouvelle campagne pour Chanel N°5

Après les teasers, les making-of et les photos, voici venu le moment de découvrir le dernier film Chanel N°5. Baz Luhrmann, déjà applaudi en 2004 pour son film court promouvant le même parfum avec Nicole Kidman, y met en scène Gisele Bündchen et l'acteur néerlandais Michiel Huisman.

Dans "The One That I Want", Gisele Bündchen campe une femme moderne et active, surfeuse, mère de famille, mannequin, mais avant tout amoureuse et prête à tout pour être en compagnie de celui qu’elle aime. En fond sonore, on reconnaîtra la célèbre chanson de "Grease" "The One That I Want", interprétée ici par Lo-Fang.