Erevan (AFP). Euro-2016: les Bleus dominent l'Arménie en match amical

André-Pierre Gignac et Loïc Rémy, tous les deux buteurs, se sont rappelés au bon souvenir de leurs années communes marseillaises pour permettre à l'équipe de France de s'imposer en Arménie (3-0), mardi en match amical, le premier distribuant en outre deux passes décisives. Ils ne sont pas les attaquants titulaires en Bleu, mais cette rencontre sans enjeu (hormis pour les points au classement Fifa) à Erevan devait justement leur permettre de se distinguer aux yeux de Didier Deschamps, qui avait décidé de procéder à huit changements par rapport à la formation victorieuse du Portugal samedi (2-1). Dans un 4-2-3-1 de départ qui s'est souvent transformé en 4-4-2 au gré de l'animation collective, avec Dimitri Payet en meneur de jeu pour fluidifier la circulation du ballon et créer des brèches, le duo Rémy-Gignac s'est souvent cherché et bien trouvé. L'illustration de leurs bonnes intentions a résulté d'une précoce ouverture du score à la 7e minute. A la réception d'une longue ouverture de Mathieu, Gignac, qui s'était décalé côté droit, a centré fort vers Rémy qui a poussé le ballon dans les filets adverses (1-0). Le joueur de 27 ans, transféré cet été à Chelsea, inscrivait là son 7e but en 30 sélections, le dernier remontant à celui d'une autre valeur contre l'Espagne (1-0) il y a un mois. Très actif, notamment dans son travail de pressing, Gignac était plusieurs fois récompensé par des interceptions. Celle de la 20e minute, où il a une nouvelle fois parfaitement lancé dans la course Rémy, aurait mérité meilleur sort que le poteau trouvé par le tir enveloppé de son ancien partenaire à l'OM (entre 2010 et 2012). Inspiré dans le jeu, précis dans ses passes et ses prises de balles, il ne manquait à Gignac que de se procurer des occasions de buts. - Retour réussi pour Gignac - Si la première fut un coup de tête juste au-dessus à la réception d'un corner de Payet (10e), la plus belle est survenue à la 37e minute et lui a donné plus de regrets. Cette fois, c'est Rémy qui l'a trouvé idéalement dans la surface, le temps pour l'actuel meilleur buteur du championnat de France (9 réalisations) de contrôler, frapper fort et voir le vétéran gardien arménien Berezovksi effectuer une belle parade. Frustré de voir son 5e but en Bleu être retardé de la sorte, Gignac ne perdait en revanche pas sa concentration pour enfin exaucer son souhait, en transformant sereinement le penalty obtenu par Pogba. Ce dernier venait de jouer les magiciens dans la surface avant d'être fauché par Haroian (55e). En seconde période, lorsque l'Arménie accusait une fatigue légitime après le nul obtenu contre la Serbie (1-1) samedi, Rémy a été plusieurs fois mis à contribution pour sa vitesse. Jusqu'à son remplacement par Valbuena à un quart d'heure du terme, ses débordements côté gauche ont souvent fait la différence, preuve que la confiance ne le quitte pas depuis son but important contre l'Espagne. Un peu moins en vue sur sa dernière demi-heure, Gignac a tout de même fini en beauté sa prestation déjà réussie en adressant une nouvelle passe décisive, dans l'axe, vers Griezmann qui a inscrit le but du 3-0 après avoir dribblé le portier adverse. APG pouvait se féliciter de ce retour en Bleu idéal, plus d'un an après sa dernière apparition en Géorgie (0-0). Il est fort à parier qu'il n'attendra pas aussi longtemps pour revenir dans le club France.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire