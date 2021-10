Nice (AFP). Euro-2016/Amical: la France surclasse l'Arménie et retrouve Benzema

L'équipe de France a maintenu sa belle dynamique en signant, avec la manière, une 3e victoire d'affilée contre l'Arménie (4-0) en amical, jeudi à Nice, un match marqué par le retour gagnant de Lassana Diarra au milieu et l'efficacité retrouvée de Karim Benzema, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Après les deux succès de septembre face au Portugal (1-0) et la Serbie (2-1), les Bleus, vainqueurs sur des buts d'Antoine Griezmann (35e), Yohan Cabaye (55e) et Benzema (77e, 79e), poursuivent ainsi leur sans faute au début d'une saison qui doit les emmener jusqu'à l'Euro-2016. Il est encore trop tôt pour savoir si les deux revers inquiétants qui avaient clôturé le précédent exercice (Belgique, Albanie) sont de l'histoire ancienne, la faiblesse de l'adversaire nécessitant de nuancer ce beau tableau. Mais au moins une spirale positive s'est réenclenchée et cela suffit pour le moment à Didier Deschamps. Il reste désormais un voyage au Danemark à bien négocier et il sera temps ensuite de passer à deux véritables tests grandeur nature en vue du Championnat d'Europe, face à l'Allemagne, championne du monde (le 13 novembre au Stade de France), puis en Angleterre (le 17 novembre à Wembley). Le sélectionneur souhaitait en tout cas voir ses troupes négocier ce rendez-vous face aux Arméniens avec sérieux et application. En alignant sa meilleure équipe du moment, seulement délestée de Paul Pogba, touché la veille à la cheville droite à l'entraînement et forfait pour la suite du rassemblement, Deschamps voulait faire plaisir à une région meurtrie ces derniers jours par de violentes intempéries, mais également garder ses joueurs sous pression. Le message est semble-t-il bien passé. - Fin de l'anomalie Benzema - Le patron des Bleus a pu apprécier la forme de Griezmann, particulièrement en verve en ce début de saison. Avec son 6e but en 21 sélections, sur un service de Benzema, l'attaquant de l'Atletico Madrid a surtout montré qu'il avait maintenant les épaules assez solides pour gérer un statut de titulaire. C'est la première fois qu'il trouve l'ouverture en débutant une rencontre internationale. Mais ce match aura principalement permis de faire cesser le débat sur le cas Benzema. Le joueur du Real Madrid, en tête du classement des buteurs en Espagne, n'avait pas marqué en Bleu depuis un an (11 octobre 2014). Il a mis un terme à cette anomalie en fin de rencontre (26 et 27e buts en 81 capes), de la tête puis seul face au gardien, et prouvé que son entente avec Griezmann s'affinait au fil des matches. Ses coéquipiers ont d'ailleurs tout fait pour le solliciter et lui enlever ce boulet qu'il traînait en équipe de France. Et il a fini par mettre en échec le gardien arménien Gevorg Kasparov. Pour Diarra, la soirée a été tout aussi réussie. Plus de cinq ans après sa dernière apparition en sélection, le milieu de l'OM est monté en gamme au fur et à mesure et a joué comme un vieux briscard. Certes, il faudra le revoir face à une opposition plus consistante et il y a bien eu cette erreur de relance en première période qui a failli coûter cher (19e). Mais les cartes sont d'ores et déjà rebattues pour le poste de sentinelle, même si son concurrent direct, Yohan Cabaye, avec son 4e but en bleu, a montré qu'il avait de la ressource. Ce rendez-vous niçois aura été également paisible pour la défense. Avec le retour de Mamadou Sakho, Deschamps a enfin récupéré sa charnière centrale fétiche (Varane-Sakho) et les deux hommes ont bien tenu la baraque. Bref, que du positif pour "DD" ses Bleus.

