Sortir dans l'Orne : mercredi 15 octobre

Le comédien Philippe Torréton sera samedi à Gacé, salle du Tahiti pour le spectacle "Mec" qui rend hommage aux textes du grand poète et chanteur Allain Leprest, le tout accompagné d'un percussioniste. Un spectacle rare, émouvant, tout en finesse. Tendance Ouest vous y invite tout de suite avecla personne de votre choix, venez passer votre soirée de samedi avec Philippe Torréton à Gacé en composant le 02 33 05 32 30.



La patinoire d'Alençon a rouvert ses portes depuis le début du mois. Une patinoire qui vous accueille en période scolaire aussi bien que pendant les vacances. L'équipe vous propose des animations spéciales le week-end. Retrouvez les horaires et les tarifs sur la page Facebook de la patinoire.



Dimanche, au circuit d'Aunay les Bois à Essay, les extrêmes vont se rejoindre. Après le Championnat du Monde, venez assister au Trophée du Conseil Général de l'Orne et à la course club K61. Retrouvez toutes les infos dés maintenant sur www.karting61.com