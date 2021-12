Prochaine étape pour l'église Saint Pierre : le clocher rénové

Après la restauration des cinq chapelles du chevet et des neuf travées de la façade sud-ouest du monument historique, le clocher va être à son tour remis à neuf. Le conseil municipal a désigné lundi 18 octobre l'architecte en charge des travaux, qui débuteront dans les premiers mois de 2012.



3 200 000 euros

“C'est un projet important mais nécessaire, qui s'impose tous les cent ans”, rappelle Jean-Louis Touzé, l'adjoint au maire chargé du patrimoine bâti. Il permettra de supprimer noirceurs et graisses de la surface de la pierre de Caen, de renouveler les joints de chaux et de réparer les éléments victimes de l'érosion naturelle.

Le beffroi, qui soutient la cloche, sera également traité. L'ensemble de l'opération, qui nécessitera un échauffaudage à la fois résistant et de moindre pollution visuelle, est estimé à 3 200 000 euros, dont 95% sont imputables à la main d'oeuvre. Une somme prise en charge pour la plus grande partie par l'Etat, la Région et le Conseil général. Le chantier du clocher devrait prendre fin en 2016.



