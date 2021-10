Bonnes nouvelles pour l'hôpital d'Alençon

Les délégués ont pu exposer les craintes du personnel pour l'avenir du CHIC mais également l’état d'esprit général : la souffrance face aux exigences d’évolutions, de changements, et de calendrier imposé par l’État Prévisionnel des Recettes et Dépenses.

« Nous avons mis en avant le travail et les efforts autour des réorganisations déjà réalisés par l’ensemble des personnels dans un contexte économique national et local défavorable », explique Liliane Anfray, déléguée FO, au nom de l'intersyndicale.

L'ARS a confirmé que le CHIC Alençon/Mamers a un rôle majeur pour la population dans son rôle d'hôpital recours, qu'il faut le renforcer en lui donnant de la lisibilité pour l'avenir.

Sa coopération médicale avec le CHU de Caen sera renforcée. L'ARS apportera le soutien financier nécessaire et indispensable pour permettre la sécurisation des équipements.

Elle évitera que l'établissement se retrouve en situation de nouvel endettement avec les organismes sociaux suite au désengagement des banques pour assurer les lignes de trésorerie.

La Directrice de l’ARS a bien confirmé répondre au souhait des alençonnais de voir l’Agence Nationale d’Appui à la Performance accompagner le CHIC dans son analyse de fonctionnement de l’établissement. Cette analyse sera plus affinée sur le bloc opératoire, le service des urgences et la gestion des lits.

Les représentants du personnel ont en plus sollicité l’ARS sur un appui technique dans le cadre de la réorganisation logistique et de transversalité. Cet appui va être fourni, preuve d’un engagement vers une ouverture sur l'analyse complète du dossier de réorganisation des services, y compris en terme d'effectifs et de calendrier.

« Nous avons été entendus sur la nécessité de donner du temps au temps à l’ensemble des personnels dans cette réorganisation » expliquent les délégués.

La visite de la directrice de l'ARS prévue lundi prochain 20 octobre devrait lui permettre de comprendre un certain nombre de difficultés du CHIC.