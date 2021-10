Monrovia (AFP). Ebola: Hollande et Obama pour une mobilisation accrue de la communauté internationale

Les présidents François Hollande et Barack Obama ont souhaité lundi "une mobilisation accrue de la communauté internationale" pour lutter contre l'épidémie d'Ebola, qui a fait plus de 4.000 morts, à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et avant une réunion, jeudi à Bruxelles, des ministres de la Santé européens. Au cours d'un entretien téléphonique, les présidents français et américain "ont souhaité une mobilisation accrue de la communauté internationale et de l?Union européenne, en étroite coordination avec les Nations unies, l?OMS (Organisation mondiale de la santé) et les pays concernés", a indiqué la présidence française dans un communiqué. Cet entretien intervient à la veille de nouvelles consultations au sein du Conseil de sécurité de l'ONU à New York sur la propagation du virus de la fièvre hémorragique. Les ministres de la Santé de l'Union européenne (UE) doivent se réunir jeudi à Bruxelles pour discuter notamment d'un renforcement des contrôles aux frontières et d'une meilleure coordination de la prévention face au risque de propagation de la maladie. Seule la Grande-Bretagne, qui a prévu d'envoyer des équipes en combinaison de protection au domicile de cas suspects, a établi des contrôles à l'arrivée dans ses aéroports et gares, suivant les exemples américain et canadien. La France envisage de le faire pour les vols en provenance de Guinée. Ebola a fait plus de 4.000 morts depuis le début de l'année sur quelque 7.400 cas recensés dans sept pays, essentiellement au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée. L'Espagne, qui a enregistré le premier cas de contamination hors d'Afrique, a décidé de former tout le personnel, de santé ou de secours, susceptible d'entrer en contact avec le virus. La ministre espagnole de la Santé, Ana Mato, sur la sellette pour sa gestion de la crise, devrait intervenir mardi devant le Sénat. L'aide-soignante espagnole Teresa Romero, première patiente contaminée par le virus hors d'Afrique, est toujours hospitalisée dans un état "grave" à Madrid. - Grève au Liberia - Au Liberia, les personnels de santé ont été appelés lundi à la grève pour le versement des rémunérations promises en raison de l'épidémie qui frappe durement les soignants. Le mouvement de protestation avait été amorcé la semaine dernière par une grève perlée à la clinique Island, administrée par l'OMS, de Monrovia, et semblait plutôt bien suivi dans la capitale, selon les correspondants de l'AFP. "Personne ne s'occupe de nous", a témoigné un patient de cette clinique sur une radio locale. "La nuit dernière, plusieurs malades sont morts. Ceux qui peuvent marcher veulent s'échapper en escaladant la barrière", a-t-il ajouté. "Les personnels de santé à travers le pays ont rendu leur tablier comme nous leur avons demandé de le faire", a déclaré à l'AFP le président du syndicat du secteur, Joseph Tamba, expliquant que les revendications portaient notamment sur la titularisation d'employés sans contrat. Si la présidente, Ellen Johnson Sirleaf, "nous dit simplement: +il n'y a pas d'argent pour vous+, nous en discuterons. Nous ne souhaitons pas une confrontation avec elle", a-t-il assuré, accusant le gouvernement de traiter les grévistes "en ennemis". - 'Exploiter la moindre faiblesse' - En première ligne face à l'épidémie, les soignants ont enregistré 201 contaminations au Liberia et 95 en sont morts, selon le dernier bilan de l'OMS. Face à l'ampleur de la tâche, le chef de la mission des Nations unies pour la lutte contre Ebola (UNMEER), Anthony Banbury, a appelé à "l'aide de plus de pays, de leurs militaires, de leurs civils, de leurs personnels de santé". La directrice de l'OMS, Margaret Chan, a confié n'avoir "jamais vu une crise de santé menacer la survie même de sociétés et de gouvernements dans des pays déjà très pauvres", selon un discours prononcé en son nom par un responsable de l'organisation. "Cette épidémie montre comment l'un des pathogènes les plus meurtriers au monde peut exploiter la moindre faiblesse du système de santé" en Afrique subsaharienne, en mal d'effectifs et de structures adaptées, a-t-elle dit, avertissant qu'"on ne peut pas réhabiliter ces systèmes pendant une crise. Au lieu de cela, ils s'effondrent". Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires incriminaient une défaillance dans l'application des mesures de protection pour expliquer la première contamination sur le sol américain, celle d'une soignante de l'hôpital de Dallas (Texas, sud) où a été accueilli le premier malade déclaré dans le pays. La soignante faisait partie de l'équipe qui a traité ce patient libérien, de son admission le 28 septembre à son décès le 4 octobre. Elle se trouvait dimanche dans un "état stable", selon des sources médicales.

