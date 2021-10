Les cinq Rennais d'Olympia Fields ont sorti un nouveau clip pour le morceau "Boys Will Be Boys". Interactif, ce clip nous entraîne à Belle-Île-en-Mer dans une escapade périlleuse. Aventureux, ce clip se mêle avec éclat aux sonorités rock à la fois sombres et énergiques, teintées de touches électroniques, de notre quintette rennaise.

[video]