Nördik Impakt, les inscriptions pour les concerts en appartement sont ouvertes

Du 21 au 25 octobre, se déroulera à Caen le Festival des cultures numériques et indépendantes, le Nordïk Impakt. Festival qui propose au coeur de sa programmation des concerts intimistes organisés dans des appartements du centre-ville caennais : Le Nördik Appart !

Retrouvez notamment dans une ambiance conviale et privilégiée en concert : Applause, Beach Youth, Slaughterhouse Brothers, Gandi Lake, Sorry Sorrow Swims et beaucoup d'autres !



Pour réserver il suffit de renseigner son nom, son email, Attention Une réservation = une seule personne sans quoi l'inscrption est annulée.

Rendez-vous ici pour réserver votre place.