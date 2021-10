Moscou (AFP). Crise ukrainienne: faiblesse record du rouble face à l'euro

La monnaie russe, plombée par la crise ukrainienne et ses conséquences sur l'économie russe mais aussi par la chute des cours du pétrole, est tombée lundi à son plus bas niveau jamais atteint face à l'euro. La devise européenne a dépassé 51,20 roubles, son record qui datait de mars, au moment du rattachement de la Crimée à la Russie, puis est montée jusqu'à 51,258 roubles, du jamais vu. Elle valait vers 09H15 GMT 51,20 roubles. Le rouble baissait aussi face au dollar, à 40,42 roubles pour un dollar, tout en restant au-dessus de son record de faiblesse de la semaine dernière face au billet vert. Peu avant, la présidente de la banque centrale russe, Elvira Nabioullina, avait rejeté l'idée d'imposer un taux de changes fixé par l'institution, qui a dépensé selon elle six milliards de dollars en dix jours pour défendre la monnaie. "Une fixation du taux de changes, à mon avis, constituerait une décision contreproductive, en contradiction avec les facteurs de marchés", a déclaré Elvira Nabioullina, citée par les agences russes, lors d'un discours devant les députés. "La population surveille la monnaie de plus en plus près", ont souligné les analystes de VTB Capital. "Ce type de comportement n'est habituellement modifié qu'avec une action décisive du régulateur". Les Russes voient avec inquiétude le rouble plonger depuis le début de début de l'année, ce qui dope l'inflation encore renforcée par l'embargo imposé par Moscou sur la plupart des produits alimentaires des pays occidentaux qui la sanctionnent. Ils sont tentés de placer leurs économies en devises étrangères, aggravant le phénomène. Le rouble subit les effets des fuites massives de capitaux déclenchées par la crise ukrainienne et les sanctions économiques occidentales sans précédent imposées contre l'économie russe, au bord de la récession actuellement. A cela s'ajoute désormais la décrue des cours du pétrole, qui se poursuivait lundi. L'or noir assure la majorité des revenus du gouvernement russe, à un moment où les sources de financement sont plus compliquées à trouver à cause de la crise. Lundi, le ministre des Finances, Anton Silouanov, a estimé que si les cours du pétrole et le taux de change restaient à leur niveau actuel l'année prochaine, le gouvernement aurait besoin de piocher dans le Fonds de réserve à hauteur de 500 milliards de roubles (12 milliards d'euros).

