Shanghai (AFP). Tennis: 81e titre pour Federer face à un Simon accrocheur

Le Suisse Roger Federer, N.3 mondial, a remporté dimanche le tournoi ATP Masters 1000 de Shanghai en battant en finale le Français Gilles Simon 7-6 (8/6), 7-6 (7/2), décrochant le 81e titre de sa carrière. Federer remporte son quatrième tournoi de la saison après Cincinnati, Dubaï et Halle et ravira lundi la place de N.2 mondial à Rafael Nadal. Simon, 29 ans, qui disputait seulement sa deuxième finale en Masters 1000 après celle de Madrid en 2008 perdue contre Andy Murray, réintégrera le Top 20, en prenant la 18e place. Moins flamboyant qu'en demi-finales contre le N.1 mondial Novak Djokovic, Federer s'est offert à 33 ans son 23e titre en Masters 1000, le deuxième cette saison après Cincinnati, à l'issue d'un match accroché contre Simon. Le Français, 29e mondial, auteur d'une très belle semaine à Shanghai dans la foulée d'une demi-finale à Tokyo, a mis d'entrée la pression sur le Suisse, s'emparant du service de son adversaire dès le premier jeu avant d'aligner un jeu blanc. Mais Simon a craqué en fin de première manche en commettant notamment une double faute et plusieurs fautes directes qui ont permis à Federer de recoller à 5-5, puis de passer en tête et d'obtenir deux balles de set qu'il n'a cependant pas concrétisées. Simon a alors poussé le Suisse à un jeu décisif, remporté par ce dernier (8-6) sur un passing de revers. Pas affecté par la perte de la première manche, Simon a continué à tenir tête à son adversaire jusqu'à obtenir une balle de set. Mais là encore, plusieurs fautes directes du Français ont permis au Suisse d'arracher un jeu décisif. Contrairement au tie-break du premier set, l'ancien N.1 mondial s'est rapidement détaché pour s'imposer 7-2 sur un retour de service explosif.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire