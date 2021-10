Paris (AFP). Amical: les Bleus confrontés à Ronaldo, à 600 jours de l'Euro

Un mois après la réception de l'Espagne, l'équipe de France s'offre un nouveau match amical de prestige dans sa longue campagne de préparation pour l'Euro-2016, contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, samedi au Stade de France. Entre deux rencontres sans saveur et sans passion face à la Serbie (1-1, le 7 septembre à Belgrade) et l'Arménie, le 14 octobre à Erevan, les Bleus vont encore se frotter à une grosse cylindrée, histoire de sauvegarder les acquis d'un Mondial marqué par leur renouveau (quart de finale) et maintenir l'élan populaire. Le championnat d'Europe est encore très loin, dans un peu plus de 600 jours, et Didier Deschamps mesure au fil des semaines la difficulté de motiver des joueurs au calendrier surchargé en clubs pour des matches sans enjeu. Mais la venue de Ronaldo est en soi un événement et a de quoi mobiliser les troupes françaises. Le double Ballon d'Or arrive à Paris à la tête d'une formation en crise après une Coupe du monde catastrophique (élimination au 1er tour) et un début de qualifications pour l'Euro aux allures d'humiliation contre l'Albanie (défaite 1-0 à domicile) qui ont coûté sa place au sélectionneur Paulo Bento, remplacé par Fernando Santos. Qu'importe, la star portugaise se suffit à elle-même et au vu de son début de saison exceptionnel, il constituera à lui seul un test de poids pour une défense française privée de plusieurs cadres (Lloris, Sakho, Koscielny, Debuchy). CR7 a monopolisé les conversations durant le rassemblement à Clairefontaine cette semaine et chaque bleu présenté à la presse y est allé de son commentaire sur l'attaquant du Real Madrid. Signes que ce match, face à un adversaire qui n'a plus battu la France depuis le 26 avril 1975, ne sera pas un amical tout à fait comme les autres. - Les essais attendront Erevan - Après avoir fait largement tourner en Serbie, Deschamps va d'ailleurs aligner d'entrée son onze le plus compétitif du moment, seulement délesté des titulaires indisponibles sur blessure (Lloris, Sakho, Debuchy). Les essais attendront sûrement le voyage à Erevan. Une attention particulière sera portée à Karim Benzema. Le coéquipier et pourvoyeur de ballons de Ronaldo au Real n'a plus marqué en sélection depuis le désormais fameux France-Suisse du Mondial (5-2) au 1er tour. Celui qui a été qualifié par l'astre portugais comme "le meilleur attaquant de Liga" après son doublé le week-end dernier face à Bilbao (5-0) aimerait bien réparer cette petite anomalie face à son illustre partenaire merengue pour éviter de relancer le débat lancinant sur son rendement en bleu et ses qualités, ou non, de buteur. Leader du secteur offensif depuis la retraite internationale de Franck Ribéry, protégé par Deschamps, Benzema a un statut d'intouchable que même ses 1222 minutes d'inefficacité (entre le 5 juin 2012 et le 12 octobre 2013) n'avaient pas réussi à écorner. Olivier Giroud absent sur blessure jusqu'en janvier, l'ancien Lyonnais n'a même plus de concurrent à son poste. Mais il a beau prétendre le contraire, un attaquant sera toujours jugé sur ses statistiques. Le revenant André-Pierre Gignac, meilleur buteur de Ligue 1 (9 réalisations), ne menace pas directement l'indiscutable Benzema. Mais il voudra sans doute profiter de son retour pour se positionner dans l'optique du Championnat d'Europe comme une doublure ou une alternative potentielle. Si la greffe prend contre le Portugal ou en Arménie et qu'APG poursuit sur le même rythme avec l'OM de Marcelo Bielsa, c'est surtout Giroud qui pourra se faire du souci. Dimitri Payet, l'autre Marseillais en pleine forme rappelé par Deschamps, a lui aussi une carte intéressante à jouer parmi les milieux offensifs où seul Mathieu Valbuena est intouchable, même si les "mondialistes" restent logiquement prioritaires aux yeux du sélectionneur. A 20 mois de l'Euro, personne ne risque d'être subitement condamné ou adoubé en cas de faillite ou de coups d'éclat. C'est bien là la limite de ces rendez-vous programmés si loin de l'échéance. Heureusement qu'il y a Ronaldo pour y apporter un peu de piment. Equipes probables de la France et du Portugal qui s'affrontent en amical, samedi au Stade de France.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire