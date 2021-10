Dubaï (AFP). Yémen: Al-Qaïda revendique l'attentat meurtrier contre les rebelles chiites à Sanaa

Le réseau Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (Aqpa) a revendiqué l'attentat suicide contre des partisans de la rébellion chiite qui a fait 47 morts jeudi à Sanaa, selon un communiqué diffusé par le centre américain de surveillance des sites islamistes SITE. La revendication a été postée vendredi sur un compte Twitter "Ansar al-Shariah News" présenté par SITE comme celui de l'Aqpa, la branche yéménite d'Al-Qaïda. Elle identifie comme Abou Mouawiya al-Sanaani le kamikaze qui avait fait détoner sa ceinture d'explosifs près d'un rassemblement de partisans des rebelles chiites d'Ansaruallah qui se sont emparés de la capitale yéménite le 21 septembre. Al-Qaïda avait revendiqué de précédents attentats contre les rebelles chiites, dits Houthis, et les forces yéménites. Considérée par les Etats-Unis comme le groupe le plus dangereux du réseau extrémiste, l'Aqpa a profité de l'affaiblissement du pouvoir central en 2011, à la faveur de l'insurrection populaire contre l'ex-président Ali Abdallah Saleh, pour renforcer son emprise dans le pays. Bien implanté dans le sud et le sud-est du Yémen, l'Aqpa a appelé fin septembre les sunnites, majoritaires au Yémen, à l'aider à combattre les rebelles, adeptes du zaïdisme, une branche du chiisme. "Vous allez voir vos têtes voler", avait lancé Al-Qaïda à l'adresse des rebelles.

