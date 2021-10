Oslo (AFP). Malala partage le Nobel de la paix avec l'Indien Satyarthi

Le Nobel de la paix a été attribué vendredi à l'adolescente pakistanaise Malala, rescapée des balles des talibans, et à l'Indien Kailash Satyarthi, un prix que les deux lauréats disent vouloir utiliser pour désamorcer les tensions entre leurs États respectifs. Malala Youzafsaï a annoncé qu'elle était convenue avec M. Satyarthi d'inviter à la cérémonie de remise du Nobel le 10 décembre à Oslo les chefs de gouvernement des deux pays, puissances nucléaires rivales qui ont échangé des tirs meurtriers cette semaine dans la région disputée du Cachemire. "Nous voulons que l'Inde et le Pakistan aient de bonnes relations", a-t-elle déclaré à la presse accourue dans son lycée de Birmingham, la ville anglaise où elle vit aujourd'hui. Après les échanges de tirs et les bombardements qui, selon les autorités, ont tué 17 civils le long de la frontière indo-pakistanaise, l'Inde a menacé jeudi son voisin d'une escalade militaire dans la région. Malala s'est dite "fière d'être la première Pakistanaise et la première jeune femme" à recevoir le Nobel de la paix qui lui a été attribué conjointement avec M. Satyarthi pour leur combat contre l'exploitation des enfants et en faveur de la scolarisation. De loin la plus jeune lauréate de l'histoire du Nobel du haut de ses 17 ans, l'icône mondiale du droit des filles était en classe de chimie quand le choix du comité Nobel norvégien lui est parvenu mais elle dit avoir tenu à assister au reste des cours avant de commenter son prix. "Cette récompense est pour tous les enfants sans voix, et qui doivent être entendus", a-t-elle souligné. Moins connu du grand public et nettement plus âgé (60 ans), Kailash Satyarthi, ingénieur de formation, porte secours aux enfants et aux femmes réduits à l'état d'esclaves dans les usines indiennes où ils travaillent dans des conditions atroces. "Cela va aider à accroître la visibilité de la cause des enfants qui sont les plus délaissés", a-t-il réagi dans un entretien téléphonique avec la Fondation Nobel. - Les crayons 'nos meileures armes' - "Fierté du Pakistan" selon le Premier ministre Nawaz Sharif, Malala est consacrée au lendemain d'un anniversaire lugubre. Le 9 octobre 2012, des talibans pakistanais avaient intercepté son car scolaire et lui avaient tiré une balle dans la tête, l'accusant de porter atteinte à l'islam. La jeune fille, qui milite depuis l'âge de 11 ans, a refusé de se laisser intimider et poursuivi sa lutte pour l'éducation et la tolérance. "Menons le combat contre l'analphabétisme, la pauvreté et le terrorisme, nos livres et nos crayons sont nos meilleures armes", a-t-elle déclaré de sa voix ferme l'an dernier lors d'un discours très applaudi à l'ONU. Selon les Nations unies, 57 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne sont pas scolarisés dans le monde, dont 52% de filles. "Avec son courage et sa détermination, Malala révèle ce que les terroristes redoutent le plus: une fille en possession d'un livre", a commenté le secrétaire général de l'Onu, Ban Ki-moon. "Les vrais vainqueurs du jour, ce sont les enfants du monde". Le choix du comité Nobel prend un relief particulier à la lumière de l'enlèvement le 14 avril au Nigeria de 276 lycéennes par le mouvement islamiste Boko Haram (qui signifie "L'éducation occidentale est un péché"). L'épisode a choqué la planète et déclenché le vaste mouvement de mobilisation "Bring back our girls" ("Ramenez nos filles"). Kailash Satyarthi, qui partagera les 8 millions de couronnes suédoises (environ 873.000 euros) du Nobel avec Malala, a participé à la création de plusieurs mouvements de défense de l'enfance et de la scolarisation. Son organisation Bachpan Bachao Andolan ("Mouvement pour sauver l'enfance") se targue d'avoir libéré près de 80.000 enfants travailleurs. Mais selon les estimations citées par le comité Nobel, la planète compte encore quelque 168 millions d'entre eux. Le président français François Hollande a salué "l'engagement remarquable" des deux lauréats et la chancelière allemande Angela Merkel a parlé d'"un bon jour pour les enfants du monde".

