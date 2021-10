Kiev (AFP). Ukraine: un général-gouverneur pour la région séparatiste prorusse de Donetsk

Le président ukrainien Petro Porochenko a nommé vendredi un "général-gouverneur" pour tenter de reprendre en main dans la région séparatiste prorusse de Donetsk qui échappe au contrôle de Kiev et où des combats meurtriers font rage malgré le cessez-le-feu. Le général Olexandre Kikhtenko, 58 ans, ex-commandant des troupes du ministère de l'Intérieur, remplace Serguiï Tarouta, 59 ans, homme d'affaires originaire de la région nommé à ce poste en mars pour mettre un terme à la rébellion séparatiste prorusse. "Général et gouverneur, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour le Donbass" pour rétablir "l'ordre et la sécurité", a expliqué le président Pörochenko. "L'Ukraine a perdu ce territoire pour les 5-10 ans à venir et la tâche principale maintenant est d'éviter qu'il ne se transforme en une Tchétchénie-bis", a commenté l'analyste politique ukrainien Taras Berezovets, interrogé par l'AFP. Le général Olexandre Kikhtenko s'est illustré en 2005, ayant réussi à réduire la criminalité dans les régions de Donetsk et en Transcarpatie (ouest) en y déployant 11.000 hommes des troupes du ministère de l'Intérieur. Chef des troupes spéciales du ministère de l'Intérieur depuis 2005, il a été limogé en 2010 après l'arrivée au pouvoir du président prorusse Viktor Ianoukovitch. Ce dernier a été destitué en février suite à un mouvement de contestation sans précédent contre son régime qui s'est soldé par un bain de sang dans le centre de Kiev. - Militaire formé en Russie - La nomination du général Kikhtenko s'inscrit dans les efforts du président pro-occidental Petro Porochenko, élu en mai, de s'entourer de gens de confiance pour reprendre en main les régions séparatistes en proie depuis six mois à une rébellion armée prorusse. Après des succès relatifs, les forces ukrainiennes qui y mènent depuis la mi-avril une opération "antiterroriste" ont essuyé une série de défaites sanglantes après le déploiement, selon Kiev et les Occidentaux, de troupes régulières dans la région en août. Kiev et les séparatistes ont conclu le 5 septembre le cessez-le-feu avec la participation de Moscou. Depuis, les combats ont baissé d'intensité, mais se poursuivent dans plusieurs poches de résistances comme l'aéroport de Donetsk, causant de lourds bilans dans les rangs de l'armée ukrainienne et parmi les civils. Originaire de la région de Kharkiv (est) et diplômé d'une académie militaire à Moscou, le nouveau gouverneur de Donetsk Olexandre Kikhtenko est tête de liste du parti "Force et honneur" en vue des législatives anticipées du 26 octobre. Le chef de ce parti, Igor Smechko a été récemment nommé responsable du renseignement extérieur auprès de la présidence. Le gouverneur limogé Serguiï Tarouta a vertement critiqué en septembre les initiatives de paix du président Petro Porochenko pour l'Est rebelle en qualifiant de "viol" la décision d'octroyer un statut spécial aux régions rebelles prorusses de Donetsk et de Lougansk. Il a évoqué le 1er octobre dans une déclaration à un média local des négociations pour échanger l'aéroport de Donetsk, aux mains des loyalistes et théâtre d'intenses combats entre l'armée ukrainienne et les séparatistes, contre des territoires adjacents à la ville de Donetsk. Son service de presse a expliqué par la suite que la phrase avait été sortie de son contexte, tandis que Kiev avait jugé que cette déclaration avait été faite à des fins électorales. "Tarouta et Rinat Akhmetov (l'homme le plus riche de l'Ukraine originaire de la région et qui a soutenu la nomination de Tarouta, ndlr) ont perdu la région. Tarouta a été un gouverneur très faible", a estimé le politologue ukrainien indépendant Volodymyr Fessenko, interrogé par l'AFP. "L'oligarque n'a pas pu garantir la sécurité, c'est le tour du militaire", a-t-il poursuivi.

