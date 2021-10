Farandole de couleurs garantie ce dimanche à partir de 9h30 à Tourville-la-Rivière. 2 300 coureuses de tous âges participeront aux trois courses proposées (marche de 5km, courses de 5 et 10 km) au départ du centre commercial.

Toutes les recettes obtenues grâce aux inscriptions serviront à améliorer la prévention et le dépistage du cancer du sein. Et pour soutenir la cause rien que par votre seule présence, rendez-vous dimanche matin à Tourville !