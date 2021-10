Sortir dans l'Orne : lundi 13 octobre

Jusqu'à dimanche c'est la Semaine du Goût partout en France, 7 jours pour s'éduquer aux goûts, aux diversités des saveurs, développer la pédagogie sur les produits, leur origine, leur mode de production et leurs spécificités. Dans l'Orne, retrouvez des actions et des animations comme à Alençon, Argentan et Longny au Perche, toutes les informations sur le gout.com

A partir de vendredi et tout ce week-end, c'est la 72ème Foire de la Pomme à Vimoutiers. Au programme : exposition commerciale, artisanale et industrielle, concours agricoles, dégustations, concerts, fête foraine et parade avec des groupes musicaux.

Dimanche se tient à Tinchebray la Foire St Luc. Plus de 600 exposants sont attendus avec au programme une brocante, un vide-greniers et un marché du terroir. L'entrée est gratuite.