L'Avant Match Nancy/JS Cherbourg : gagner avec la manière

Cherbourg ne pouvait pas rêver mieux. Deuxième du championnat de ProD2 à la veille de la 5e journée. Après l'Alsace avec Strasbourg (22-19) la semaine dernière, les handballeurs de la JS vont tenter de prendre la Lorraine, à Nancy.

Pour autant, Sébastien Leriche, coach cherbourgeois, souligne le paradoxe de la JSC : trois victoires sur quatre matches, mais avec une attaque qui se cherche encore, et toujours des scorilles à corriger. Cherbourg est toujours en quête de son match référence :

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

Si les Mauves sont la première défense du championnat, il faut donc travailler l'offensif, et notamment la base arrière. "Nous devons mettre à profit nos grands tireurs, trouver des tirs de loin pour être plus dangereux" :

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

Nancy, de son côté, affiche au compteur deux victoires et deux défaites. "Nous n'y allons pas en outsider. Nancy est à notre niveau, pour le moment. Nous sommes en capacité d'aller gagner là-bas." Sébastien Leriche précise que parmi les adversaires on retrouve des "arrières qui tirent beaucoup", "un jeu avec parfois deux pivots" et "des ailliers efficaces", ainsi qu'un gardien "qui n'a plus rien à prouver" :

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

Deux nouveaux pros

Yvan Toury et Simon Dalmont ont tous les deux signé leur premier contrat pro pour cette saison. Face à ces adversaires, Yvan Toury sera sur le terrain pour la troisième fois ce vendredi. Il va tenter de poursuivre le travail entamé face à Strasbourg :

Yvan Toury Impossible de lire le son.

Après une saison l'an passé où Simon Dalmont jouait environ 50% du temps, il est aujourd'hui deuxième gardien, dans l'ombre d'Obrad Ivezic. Ce qui ne l'empêche pas d'être décisif, comme lors d'un pénalty face à Strasbourg. "Rentrer sur ce genre de tirs, cela ne me stresse pas. Au contraire, c'est presque plus facile d'entrer dans le match".



Tous, Sébastien Leriche le premier, s'accordent à dire que Simon Dalmont a progressé. "Il joue beaucoup en entraînement. C'est compliqué à vivre car Obrad est dans la lumière, mais il goûte aussi à une relation privilégiée avec l'Homme qu'est Obrad. Il transmet sans être dictateur. Si dans quatre Simon est titulaire, ce sera une fierté pour Obrad" explique le coach.

Une chance que reconnaît le jeune gardien :





Simon Dalmont Impossible de lire le son.

Pratique. Nancy vs Strasbourg, coup d'envoi 20h30.