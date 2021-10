Nîmes (AFP). Intempéries: Météo France place le Gard en vigilance rouge

Météo France a placé vendredi le département du Gard en vigilance rouge aux pluies et aux inondations, et maintenu en vigilance orange l'Hérault, la Drôme et l'Ardèche. "Le Gard passe en vigilance rouge hydro-orages: la zone de fortes précipitations orageuses actuellement centrée sur le Gard perdure avec une activité variable et par moment toujours intense", écrit l'établissement public dans son dernier bulletin. Gard, Hérault, Drôme et Ardèche avaient été placés en vigilance orange aux intempéries dès jeudi soir par Météo France.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire