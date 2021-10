Vous reprendrez bien une petite tartine à la bière ?

Composée à 40% de bière, la pâte à tartiner est disponible en deux saveurs. La Birra Spalmabile faite avec de la bière Greta prend des notes fruitées et douces tandis que celle à base de bière Omid est plus sombre et plus intense.

Elle se présente comme un accompagnement de choix pour le fromage, les hors d’oeuvres, les toasts et les crackers et ne contient pas d'alcool.

Ceux qui n'envisagent pas de commencer la journée avec une tartine au goût de bière et sont lassés de la saveur noisette peuvent tester un produit à base de Speculoos belges.