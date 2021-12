Jeu et joueurs après Saint-Etienne - Caen (1-1)

En ce sens, les Caennais ont été irréprochables. L'apathie affichée à Valenciennes lors du dernier match à l'extérieur des Rouges et Bleus (défaite 2-1-) semblaient alors bien loin. Comme souvent, le capitaine Nicolas Seube a montré l'exemple au milieu de terrain se battant comme un mort de faim pour récupérer un maximum de ballons. Même travail, même résultat pour son compère à la récupération Damien Marcq, lui aussi, plutôt bon dans son rôle. Si les Caennais ont pêché, c'est plus dans leur transmission de balle, notamment en seconde période lorsque Saint Etienne a pris le jeu à son compte pour revenir au score.



Un Traoré contestable

En matière de perte de balle d'ailleurs, il est un Caennais qui n'a pas joué la bonne partition samedi soir à Geoffroy Guichard. Il s'agit de l'attaquant de pointe Kandia Traoré. S'il pèse sur une défense de par son placement, il a souvent fait preuve de manque de justesse dans ses passes. Et de la tête, il a même manqué d'ouvrir le score sur un excellent centre au deuxième poteau du latéral gauche Grégory Tafforeau.



A l'opposé du terrain, Jérémy Sorbon reconverti arrière droit a livré une prestation très intéressante, notamment dans son apport sur le plan offensif. C'est lui qui a adressé un centre impeccable à Youssef El Arabi qui a donc ouvert le score pour les Rouge et Bleu (1-0, 38'). Déjà son sixième but cette saison.

Le jeune Hérouvillais a réalisé son meilleur match depuis plusieurs semaines. Au-delà de son but, il a rempli un rôle très intéressant dans l'orientation du jeu caennais, Franck Dumas ayant décidé de lui confier la mène en lieu et place de Benjamin Nivet, laissé sur le banc.



