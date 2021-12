La situation s'améliore sur le front des carburants

Retrouvez la liste des stations encore perturbées sur cette page.

Depuis vendredi dernier, Tendance Ouest vous informe en temps réel des perturbations d'approvisionnement sur la Manche et le Calvados. Vous êtes très nombreux chaque jour à consulter notre site internet et à nous signaler les stations disponibles au 02-33-05-32-30. Merci beaucoup pour votre aide, Tendance Ouest est plus que jamais dans ce genre de situation, votre radio.