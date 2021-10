UMP à Rouen : "un axe Nord-Sud oui... mais pas tel qu'on nous le propose"

La liaison Boulingrin-Zénith de Rouen a pour objectif de créer une nouvelle ligne de transport en commun. Cette liaison entraînerait toutefois la suppression de deux voies de circulation sur le boulevard des Belges, fréquenté par plus de 20 000 automobilistes au quotidien.

"La suppression de ces voies conduira immanquablement à de nouveaux engorgements qui auront des répercussions dans toute la ville avec de graves conséquences sur l’attractivité de notre ville et ainsi une fuite majorée de la clientèle vers la périphérie" assène l'UMP de Rouen.

Un téléphérique urbain

L'UMP souhaite donc proposer une alternative innovante et moderne à cette ligne de transport en commun : un téléphérique urbain, qui aurait, selon le parti politique, de nombreux avantages. "Des coûts d’investissement et d’exploitation inférieurs à ceux d’une desserte par bus, un ancrage environnemental par son fonctionnement électrique sans aucun dégagement de CO2, peu d’emprises au sol avec une circulation quasi maintenue à la normale et enfin un gage de sécurité car aucune collision possible avec d’autres véhicules ou piétons."

Reste à savoir si la Métropole envisage de réaliser une étude sur la création de ce téléphérique urbain.