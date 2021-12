Evènement: Bruce SPRINGSTEEN sort un album

"Because the night" est le premier extrait du nouveu double album "the Promise" de Bruce Springsteen.

Ce titre historique fut enregistré lors des sessions de l'album "Darkness On The Edge of Town" en 1978 .

Alors que la chanson ne figure sur aucun album studio de Bruce , il l' a joua souvent lors de la tournée Darkness, dans sa propre version. La chanson fut jouée pour la première fois en concert par Patti Smith au CBGB's de New York le 30 décembre 1977. Jusque la sortie du coffret The Promise : Darkness On The Edge of Town le 15 novembre prochain, la seule version de Bruce disponible sur disque fut la version "live" inclus dans le fameux LIVE 1975-85 sorti en 1986 sur lequel Patti Smith est créditée comme co- auteur de la chanson.