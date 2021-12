Des conseils pour consommer moins de carburant

Entretenir son véhicule et vérifier régulièrement le niveau d'huile.

Vérifier la pression des pneus. Des pneus sous gonflés peuvent augmenter la consommation en carburant jusqu'à 4%.

Supprimer toute charge inutile du véhicule. Le poids supplémentaire fait davantage travailler le moteur et augmente sa consommation de carburant.

Fermer les vitres, en particulier à des vitesses élevées, et enlever les galeries vides du toit afin de diminuer la résistance au vent et donc la consommation de carburant.

Ne pas trop abuser de la climatisation et la ventilation

Rouler dès le démarrage et arrêter le moteur en cas d'arrêt prolongé (bouchons, etc.).

Conduire à des vitesses raisonnables et surtout, en souplesse et sans à-coups. A chaque accélération brusque ou freinage brutal, le moteur consomme plus de carburant.

Choisir un régime adapté à sa vitesse. Il vaut mieux passer la 5ème à 60 km/h plutôt que de rester en 4ème. Les rapports de vitesse les plus élevés sont plus économiques en termes de consommation de carburant.

Anticiper! Observer la circulation au loin afin d'éviter les coups de frein et les accélérations inutiles.

Favoriser les déplacements à plusieurs. Le covoiturage permet de limiter les frais et les émissions de CO2.