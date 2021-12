Idées loisirs Normandie - 21 octobre

Demain de 9h à 18h30 c'est la 15ème journée Création et Reprise d'entreprise au Parc Expo de St Lô organisée par la CCI Centre & Sud Manche. Au programme des rencontres et des échanges avec les professionnels d'entreprise sur 1 200m² d´exposition, 2 conférences, 8 ateliers thématiques, 40 stands et plus de 100 partenaires pour répondre à des questions sur la création, la reprise et le développement de votre entreprise. L'entrée est libre et le programme est à découvrir sur http://www.granville.cci.fr/

Une fin de semaine chargée au Cargö à Caen, avec ce soir le concert de Camélia Jordana, la Nouvelle Star 2009 chantera les titres de son premier opus et quelques reprises elle sera également vendredi en concert à Deauville. La salle de concert accueillera aussi demain Absynthe Minded, le groupe belge qui sera tout à l'heure en showcase privé pour quelques auditeurs de Tendance Ouest.

Le Jumping de Caen débute aujourd'hui de 9h à 19h outre les épreuves des CSI 4 et 2 étoiles venez découvrir le spectacle de l'école royale d'art équestre d'Andalousie, représentation ce soir à 20h30 puis vendredi, samedi et dimanche.

De l'équitation également dans la Manche avec le 25e Jumping de Saint-Hilaire-du-Harcouët, vendredi, samedi,et dimanche au marché couvert du Marly. Le Grand Prix Pro 2 à 1,35 m se tiendra dimanche en milieu de journée. Samedi soir, auront lieu des épreuves d’attelage.

Ce soir spectacle à l'Archipel de Granville avec la représentations de « La Mouette » à 20h30. Tandis qu'au théâtre de la Butte à Cherbourg vous pourrez découvrir des mélodies romantiques à 18h45.

L'égérie des années 60 et 70, la chanteuse et actrice Dani est en concert ce soir à l'Espace Puzzle rue de Bretagne à Caen, venez découvrir dans l'intimité celle qui a collaboré avec Serge Gainsbourg ou encore Etienne Daho en gagnants vos places toute la journée sur Tendance Ouest, Le Pari de Dani est le nom de son dernier album.