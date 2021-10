Réforme territoriale : Nicolas Mayer-Rossignol reçu par Manuel Valls

Nicolas Mayer-Rossignol dit avoir voulu faire passer trois messages à Manuel Valls en vue de la réunification prochaine des deux Normandies :

- La clarification des compétences. "L'objectif, c'est de clarifier et de savoir qui fait quoi, c'est le premier sujet, insiste le président de Région. Il y a l'exemple du tourisme qui est géré par de très, de trop nombreux acteurs. Je ne revendique pas un monopole de la compétence tourisme mais je pense qu'il faut une impulsion régionale." Compétences partagées, compétences exclusives... Le débat n'est pas encore arrivé à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

"Donner plus de moyens" aux régions

- La question des moyens. "Si l'on veut demain donner plus de responsabilité aux Régions, il faut leur donner plus de moyens, souligne Nicolas Mayer-Rossignol. Aujourd'hui, la puissance de feu économique des régions françaises n'est pas au niveau de celle de nos homologues européens et de ce qu'elle devrait être." Le budget de la Région est aujourd'hui légèrement supérieur à 900 millions d'euros.

- La renégociation des Plans Etat-Région, autrement dit le contrat liant l'Etat à la Région et décidant des financements pluriannuels de projets importants. Si Nicolas Mayer-Rossignol "ne s'attend pas à un plan au niveau du précédent" en période de crise économique, il rappelle à Manuel Valls que "la Normandie a besoin d'Investissements dans les infastructures, l'enseignement supérieur et la Recherche." Selon lui, la Région n'a pas les infrastructures au niveau du développement économique de la Région.

Vallée de Seine, accès du Pont Flaubert... Nicolas Mayer-Rossignol attend un signal fort, qui pourrait être donné par Manuel valls lors du rassemblement de l'Association des Présidents de Régions de France, mercredi à Toulouse.