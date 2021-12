Les basketteurs caennais ont perdu leur meneur et capitaine en plus d'une rencontre pourtant largement à leur portée contre Ormes (58-59). Parfaitement entrés dans la rencontre, les Normands ont alors subi un gros coup d'arrêt suite à la blessure de Mickaël Vérove (dès la 4' minute) avant de refaire surface et de s'incliner dans les dernières secondes de jeu. Ils sont derniers de Nationale 2 avec une victoire et quatre défaites.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire