Sortir dans la Manche : mardi 7 octobre

A partir de mardi et jusqu'au samedi 18 octobre, le festival "Passeurs de mots" fait son retour à Equeudreville pour sa 19ème édition. Un festival pour tous les âges. La plupart des spectacles sont sur réservation, infos et programme complet sur www.ville-equeurdreville.fr



Tendance Ouest soutient l'association "Un pour tous, tous pour Fred". Rendez-vous samedi pour le concert de solidarité "SoL'en ZiK", de 19h à 2h au stade de Ducey, avec Etat d'âme (Acoustique Pop Rock, St Pois), Jet Blast (Rock, Avranches), Roman Electrik Band (participant à "the Voice" 3, Pop Folk Rock, Nantes), Epi2mik (Electro Rock, Caen).



Dans une semaine, le mardi 14 octobre, venez rencontrer gratuitement les notaires dans les locaux de Tendance Ouest à Cherbourg et Saint-Lô. Venez poser vos questions gratuitement dans le cadre des rencontres notariales avec Tendance Ouest.