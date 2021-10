Sortir dans la Manche : lundi 6 octobre

Les journées du bien-être se déroule du 10 au 15 octobre à Granville. Au programme, deux jours de salon et des journées ateliers et conférences. Le salon du bien-être est ouvert samedi et dimanche de 10h à 20h dans la salle de Hérel. L'entrée est à 3€.



Le Creuset de la danse à Saint-Lô invite le danseur / chorégraphe belge Jérémy Lepine. L'atelier a lieu samedi à partir de 14h à la salle Beaufils. Différents niveaux seront proposés. C'est 25€ si vous voulez participer aux deux ateliers. Inscriptions obligatoires. Plus d'infos sur www.le-creuset-danse.com



Le dimanche 19 octobre, ne manquez pas «La Marche des Roses» à Granville, une marche ou une course de 5km au profit de la recherche contre le cancer du sein. Inscription toujours possible par mail à roseenbaie@orange.fr