Sortir dans la Manche : vendredi 3 octobre

Ce soir, les belges de Triggerfinger investissent la scène du Normandy à Saint-Lô pour un concert événement. Le trio fait un véritable buzz grâce à sa reprise acoustique de ''I follow rivers'' de Lykke Li. Le single se vend à plus d'un million d'exemplaires et est n°1 dans plusieurs pays européens. Retrouvez Triggerfinger en concert ce vendredi au Normandy à Saint-Lô. L'entrée est à 22€ sur place. Rendez-vous à 20h30.



Ce week-end ce sont les 24h Comics Day à Saint-Lô. Le principe est de réaliser une bd de 24 planches en 24h. Rendez-vous dans les locaux des ateliers Art plume à partir de demain matin jusqu'au lendemain. Plus d'infos sur www.webamag.fr



Pommes et poires en fête ce dimanche à Barenton. Toute une journée consacrée aux fruits du verger, avec des animations, des démonstrations et des dégustations. Rendez-vous de 11h à 19h, l'entrée est gratuite.