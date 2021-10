La roue infernale va faire frissonner la foire de Caen

Le cirque bas-normand est à l’honneur sur la foire de Caen. Et pas question de rester figés dans les allées d’une exposition. Les membres du cirque Borsberg basés à Fleury-sur-Orne ont des fourmis plein les jambes. Jusqu’au dimanche 5 octobre, Teddy le lion de mer et ses amis l’otarie et le pingouin s’installent sur le stand du Conseil général du Calvados. Jongleries, mât chinois ou encore équilibre sur le fil sont également au programme.



Roue infernale

Mais le plus spectaculaire reste à venir. Jusqu’à la fin de la foire, lundi 6 octobre, tous les soirs à 18h et toujours sur le stand du Conseil général, la roue infernale offre son lot de frissons. Le principe : une nacelle cylindrique et un contrepoids à l’autre extrémité pivotent autour d’un axe central. Courant dans et autour de cette nacelle, un acrobate défie les lois de l’apesanteur, parfois à plusieurs mètres de haut et pousse même le danger jusqu’à se bander les yeux à la fin du numéro.

“Nous sommes là pour faire de notre passion un métier”, indique Karl Borsberg, directeur du cirque. “Nous voulons montrer au public que ce n’est pas que le nom prestigieux d’un cirque qui fait la qualité d’un spectacle.”