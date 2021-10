Sortir dans la Manche : mercredi 1er octobre

Ce samedi, c'est le 4ème trail du val de Sée au départ de Brécey. Une course qui compte pour le challenge "Courir en Manche", organisée par les joggeurs du Val de Sée. Rendez-vous samedi à partir de 13h30 à l'espace Pierre Aguiton. Inscriptions possibles dès à présent, infos auprès de l'office de tourisme.



Soirée Twin à la Bazoge ce samedi soir avec le concert du groupe Oak Station de Flers et le blues-folk de Guiohm, toutes les infos sont à retrouver sur les-twin.fr



Ce dimanche, les drôles de Dames du Pays Granvillais présentent les Jullouvillaises en soutien à la lutte contre le cancer du sein. Il s'agit de parcourir 3km de Longe Côte sur le sentier bleu de Scissy. Echauffement à 15h et départ à 15h30. Infos et inscriptions sur paysgranvillais.longecote.fr