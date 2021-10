Pouvoir d'achat : les retraités mobilisés à Caen

L'appel au rassemblement avait été lancé par huit organisations syndicales et associations de retraités. Ce mardi 30 septembre, entre 200 et 300 personnes avaient répondu présent, dont Lucie, 62 ans. "J'ai commencé à travailler à 14 ans puis, j'ai repris des études. J'ai côtisé pendant 40 ans et je touche aujourd'hui 1 050€ par mois", témoigne cette habitante de Cagny, près de Caen. Ancienne gestionnaire de stock, célibataire, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. "Je ne suis pas propriétaire. Mon loyer me coûte la moitié de mon salaire. Une fois les frais fixes payés, l'assurance, la mutuelle etc, il me reste 50€ pour vivre".

Une délégation de retraités a demandé à être reçue en préfecture.