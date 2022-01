Après avoir simulé une panne automobile, sur le périphérique, à hauteur du rond-point d'Espagne, deux individus ont rackettés deux automobilistes qui s'étaient arrêtées pour le rendre service. Ces dernières les ont accompagnés jusu'à la station service la plus proche, avant de se voir obligée d'acheter de faux bijoux pour l'une, et de se faire voler son argent et son téléphone portable pour l'autre. Vigilance donc, quand on aide des auto-stoppeurs.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire